У президента Бразилії Жаіра Болсонару, який перехворів коронавірусів COVID-19, знайшли грибок в легенях.

Про це розповів сам Болсонару.

Перед тим як діагностувати повне одужання від коронавірусу, пацієнт повинен отримати три позитивних тести на наявність антитіл в крові. У Болсонару поки є тільки один такий тест.

Під час останнього обстеження він розповів медикам, що страждає через надмірну втому. Після здачі всіх необхідних аналізів йому порекомендували пропити курс антибіотиків.

“Я здав аналіз крові. Я відчував себе слабким вчора. Медики також знайшли трохи інфекції. Тепер я на антибіотиках”, – сказав Болсонаро.

Також він сказав, що через 20 днів ізоляції у нього з’явився грибок в легенях.

Як відомо, президент Бразилії вже перехворів коронавірусом. До свого зараження Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії. Він також порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.