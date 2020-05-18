Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

“Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку”, – заявив Володимир Зеленський.

Водночас, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, наразі ситуація у восьми регіонах України не відповідає критеріям, при яких можна було б запускати громадський транспорт.

На думку Степанова, ситуацію в цих областях можна змінити протягом одного тижня.

Нагадаємо, що після 22 травня в Києві, як і в інших регіонах країни, почнеться наступний етап послаблення карантину: почнуть працювати промислові ринки.

За словами мера столиці, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.