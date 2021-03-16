Лідерами президентського рейтингу є діючий глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, Володимира Зеленського у першому турі підтримали б 27,4% респондентів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Згідно з даними Центру Разумкова, у лютому за Зеленського готові були проголосувати 23,1% респондентів (відтак рейтинг глави держави дещо зріс).

За Петра Порошенка зараз готові віддати голоси 19,7% опитаних. Політик – на другому місці в рейтингу.

Варто зазначити, що станом на початок лютого, Порошенко знаходився на третьому місці в рейтингу (після Юрія Бойка). Рівень підтримки п’ятого президента за місяць зріс із 17,8% до 19,7%, і Порошенко вийшов на друге місце. Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

За одного з лідерів “ОПЗЖ” Юрія Бойка зараз готові проголосувати 17,1% респондентів (у лютому було 19,9%).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко готові віддати голоси 10,1% опитаних (у лютому було 11,2%).

За Ігоря Смешка проголосували б 6,3% опитаних, за Володимира Гройсмана – 3,3%, за Руслана Кошулинського – 2,8%, за Олега Ляшка – 2,4%, за Дмитра Разумкова – 2%, за Анатолія Гриценка – 1,7%, за Віталія Кличка – 0,9%.

У випадку, якби кандидатом від партії “Опозиційна платформа — за життя” замість Бойка був Віктор Медведчук, голоси розподілилися б дещо іншим чином.

Володимир Зеленський отримав би 27,9% голосів серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

За Петра Порошенка проголосували б 20,3% респондентів.

На третьому місці опинилася б Юлія Тимошенко з 10,5% голосів.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента.

Так, якби до другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, то діючий глава держави набрав би 57,2%, а лідер “Європейської Солідарності” – 42,8% (відрив складає трохи більше 14%).

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців. Таким чином, станом на зараз рейтинг політика зріс більш ніж на 18%. Володимир Зеленський у другому турі виборів отримав 73,22% голосів. Відтак, його рейтинг знизився більш ніж на 16%.

Петро Порошенко впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (58% і 42% відповідно).

Так само у Бойка в другому турі виграє і Зеленський (66,4% проти 33,6%).

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.