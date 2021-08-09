Якби вибори президента відбулися у найближчу неділю, 19,5% опитаних українців віддали б свої голоси за Володимира Зеленського, 14,3% - за Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Socis, проведеного з 29 липня по 3 серпня 2021 року.

Інші ймовірні кандидати на посаду президента значно відстають. Приблизно рівні позиції мають Юрій Бойко (6,7%), Юлія Тимошенко (6,7%) та Ігор Смешко (6,7%).

Водночас якби парламентські вибори відбулися у найближчу неділю, партії б отримали такі результати:

“Слуга народу” – 18,6%;

“Європейська Солідарність” – 13,7%;

“ОПЗЖ” – 11,5%;

“Батьківщина” – 7,6%;

“Сила і Честь” – 5,7%.

Дослідження проводилось з 29 липня по 3 серпня 2021 року методом телефонного опитування САТІ. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів.