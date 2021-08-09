Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Socis, проведеного з 29 липня по 3 серпня 2021 року.
Інші ймовірні кандидати на посаду президента значно відстають. Приблизно рівні позиції мають Юрій Бойко (6,7%), Юлія Тимошенко (6,7%) та Ігор Смешко (6,7%).
Водночас якби парламентські вибори відбулися у найближчу неділю, партії б отримали такі результати:
- “Слуга народу” – 18,6%;
- “Європейська Солідарність” – 13,7%;
- “ОПЗЖ” – 11,5%;
- “Батьківщина” – 7,6%;
- “Сила і Честь” – 5,7%.
Дослідження проводилось з 29 липня по 3 серпня 2021 року методом телефонного опитування САТІ. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів.
- Раніше повідомлялося, що у чинного президента Володимира Зеленського дещо знизився рейтинг.