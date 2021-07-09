У президентському рейтингу продовжують лідирувати нинішній глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.

Так, якби зараз в Україні відбувалися вибори, за нинішнього президента Володимира Зеленського готові були б віддати голоси 28,8% опитаних.

Водночас за п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка проголосували б 18,4% респондентів.

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів. Розрив між кандидатами тоді склав 14,29%. Зараз же він становить 10,4% (тобто скоротився майже на 4%).

За даними SOCIS, на третьому місці в президентському рейтингу зараз Ігор Смешко (лідер партії “Сила і честь”) з 10,3% підтримки.

На четвертому місці – лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко (8,5% підтримки).

На п’ятому місці – один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрій Бойко (7,9% підтримки).

Соціологи також змоделювали можливі результати другого туру президентських виборів. Тут також розрив між Порошенком та Зеленським скоротився порівняно із голосуванням у 2019 році.

Зокрема, Володимира Зеленського в другому турі готові підтримати 60% опитаних (серед тих, хто визначився і прийде голосувати). А за Петра Порошенка проголосували б 40% респондентів.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Володимир Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між ними складав 48,77%. Зараз розрив становить 20% (тобто він скоротився більш ніж удвічі).

За даними соціологів, у другому турі як Петро Порошенко, так і Володимир Зеленський перемогли б Юрія Бойка.

Результати опитування репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.

Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2,1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1,5% – для показників близьких до 10% та +/-1,1% – для показників, близьких до 5%.