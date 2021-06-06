Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл оголосили про народження другої дитини.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“З великою радістю принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають у світі свою доньку Лілібет “Лілі” Діану Маунтбаттен-Віндзор”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили герцог і герцогиня Сасекські в заяві, Лілібет (скорочено Лілі) народилася 4 червня в міста Санта-Барбара, штат Каліфорнія, об 11:40 ранку за місцевим часом. Дитина й матір почуваються добре.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.