Про це повідомив їхній представник телеканалу CNN.

“Меган вагітна другою дитиною”, – підтвердив прес-секретар.

“Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину”, – сказав прес-секретар.

 

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Допис, поширений M E G H A N & H A R R Y (@harry_meghan_updates)

Їхній першій дитині Арчі 19 місяців.

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