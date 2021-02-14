Про це повідомив їхній представник телеканалу CNN.
“Меган вагітна другою дитиною”, – підтвердив прес-секретар.
“Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину”, – сказав прес-секретар.
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Їхній першій дитині Арчі 19 місяців.
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