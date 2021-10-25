Флагманський графічний процесор NVIDIA для майнінгу CMP 170HX, який було представлено минулого місяця, тепер виставлено на продаж дубайським ритейлером Vipera.

Про це пише портал Wccftech.

У лістингу вказана ціна в 4435 доларів США, що майже вдвічі більше, ніж у відеокарти GeForce RTX 3090.

NVIDIA CMP170HX зараз доступний тільки за кордоном, і невідомо, у яких ще країнах можна буде купити цей процесор.

Дубайський інтернет-магазин Vipera продає їх на своєму вебсайті за 4500 доларів і стверджує, що наразі у нього є 886 одиниць. День тому було 1427 одиниць.

Технологія, яку використовує NVIDIA, – це мікросхема GA100. У мікросхемі ж використовується той самий кристал для дорогих відеокарт, які встановлюють у центрах обробки даних.

В конфігурації процесору 4480 ядра CUDA і 8 ГБ пам’яті HBM2e, з’єднаної з GPU по 4096-бітній шині. Частотна формула GPU має вигляд 1140/1410 МГц (Base/Boost Clock).

Прискорювач обладнаний 8-контактним роз’ємом додаткового живлення, а його енергоспоживання складає 250 Вт.