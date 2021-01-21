На комерційному ринку України легальна вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з'явитися до літа.

Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він нагадав, що Національний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що всі громадяни України з “груп ризику” будуть вакциновані за державний рахунок.

“Цей план складається з п’яти етапів. Розпочнемо з медичних працівників, людей похилого віку та тих, хто знаходиться в групі ризику. З кожним етапом охоплення людей вакцинацією буде зростати. На п’ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють у групу ризику ні за віковим, ні за професійним показником і не мають супутніх захворювань”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що ті українці, які потрапляють до п’ятої групи, але хочуть вакцинуватися раніше, зможуть це зробити, самостійно купивши вакцину.

“Якщо людина розуміє, що потрапляє у п’яту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 на початку 2022 рр., але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку. Якщо говорити про появу вакцини проти коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з’являться легальні поставки вакцини“, – наголосив очільник МОЗ.

Степанов також нагадав, що Україна визначила два шляхи отримання вакцин: від глобального механізму COVAX, а також через закупівлю безпосередньо у виробників.

За словами міністра, від COVAX 8 млн доз вакцин повинні надійти “вже в першому півріччі 2021 року”: серед них “вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna”.

“Крім того, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer в Україну у разі, якщо країна буде відповідати встановленим критеріям. Україна цим критеріям відповідає, зокрема, у нас є затверджений національний план вакцинації, можливість забезпечити холодовий ланцюжок, відповідну логістику та умови зберігання”, – розповів Степанов.

Міністр не став називати компанії, з якими зараз ведуться переговори про закупівлю вакцин, посилаючись на “договори про нерозголошення і конфіденційність”. Однак Степанов запевнив, що “мова йде про світові топ-компанії з бездоганною репутацією, які виготовляють вакцини проти коронавірусної хвороби”.