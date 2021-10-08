Про це повідомила пресслужба відомства.

“За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця”, – йдеться в повідомленні.

Наразі слідство очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Як відомо, сьогодні вранці, 8 жовтня, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Приїхавши на місце інциденту, лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого розбору та кваліфікації події.

Нагадаємо, листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.