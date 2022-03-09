Відповідну заяву опубліковано прокуратурою Південного округу штату Нью-Йорк.

Відомо, що Олена Бренсон ухилялася від реєстрації в якості іноземного агента, хоча з 2011 просувала інтереси Росії у США.

Зазначається, що Бренсон отримувала завдання та фінансування від високопосадовців з Росії.

Вона також провадила кампанію “Я люблю Росію”, що була спрямована на молодих американців.

Наразі її звинувачують у шахрайстві та надані дезінформації Федеральному бюро розслідувань, яке її допитало у 2020 році.

Пізніше вона втікла з США.