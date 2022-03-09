Відповідну заяву опубліковано прокуратурою Південного округу штату Нью-Йорк.
Відомо, що Олена Бренсон ухилялася від реєстрації в якості іноземного агента, хоча з 2011 просувала інтереси Росії у США.
Зазначається, що Бренсон отримувала завдання та фінансування від високопосадовців з Росії.
Вона також провадила кампанію “Я люблю Росію”, що була спрямована на молодих американців.
Наразі її звинувачують у шахрайстві та надані дезінформації Федеральному бюро розслідувань, яке її допитало у 2020 році.
Пізніше вона втікла з США.
- Раніше у Києві викрили місцевого жителя, якого завербували представники білоруських держструктур. Ворожого агента затримали на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї з громадських організацій.
- Також Служба безпеки України (СБУ) викрила чергову мережу ворожих інтернет-агентів, які керувалися спецслужбами Російської Федерації. Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули “осередки” від Донецької області до Закарпаття, закликаючи до держперевороту.