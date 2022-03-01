Міністерство оборони України повідомило про смерть Олександра Оксанченка — найкращий льотчик-винищувач у світі загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе авіацію російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

Як повідомили у МОУ, за своє життя Оксанченко провів більш ніж дві тисячі льотних годин, проводив тріумфальні польоти на різноманітних авіашоу, серед яких SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Тепер про його стиль виконання фігур вищого пілотажу дізнається увесь світ.

Після чергового свого тріумфу льотчик розповів, що фігури вищого пілотажу — це не просто красиві маневри, а елементи реального бою. Оксанченко також заявляв, що всі нагороди які він отримав — це просто дрібнички.

Він казав, що потрібно максимально інвестувати в авіацію, про які б суми не йшлось. Як розповідав Оксанченко, щоб зрозуміти всю необхідність — потрібно вивчати історію. І в цих словах він не помилився.

Олександр Оксанченко був учителем для багатьох українських пілотів. Він зумів виховати достойну зміну. Одним із його учнів є підполковник Юрій Б., який під час одного з інтерв’ю розповів, що таких людей як Олександр Оксанченко — одиниці.

Олександр Оксанченко загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе авіацію російського окупанта.

За це льотчика удостоєно звання Героя України посмертно. Та ті, хто знав Олександра Оксанченка за життя, переконаны, що він був героєм ще за життя.