У так званій "Придністровській молдавській республіці" чоловіків агітують підписувати контракт зі збройними силами Росії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На території так званої “Придністровської молдавської республіки” чоловіків активно закликають, щоб вони вступали на військову службу за контрактом до лав збройних сил Російської Федерації.

Оголошення про набір публікуються в усіх засобах масової інформації, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщують у місцях загального користування.

Коли чоловіки звертаються до центрів зайнятості, то перш за все їм пропонують військову службу за контрактом. Також на виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводять збори, на яких представники пунктів відбору зазивають працівників до проходження військової служби за контрактом. До того ж, здійснюється тиск й на військовослужбовців строкової служби.

Натомість тираспольський військовий комісаріат вже розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру у вищих навчальних закладах та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.