На території прифронтової Авдіївки Донецької області досі залишається одна дитина, яку протягом кількох місяців переховують батьки. Правоохоронці можуть їх знайти.

Джерело: голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері “Громадського радіо”.

За його словами, офіційно в місті залишається одна дитина. Втім, її не можуть знайти вже декілька місяців. Він додав, що дитину від евакуації переховують батьки. Наразі невідомо, чи виїхали вони самостійно.

Однак, протягом останнього місяця не видно навіть батьків: “Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки”, — розповів Барабаш.

Не можуть знайти ні представники місцевої влади, ні поліція, ні волонтери, які допомагають з евакуацією.

“Іноді вже думаємо “може вони виїхали самі”, але жодного підтвердження, що дитина перебуває десь у більш безпечному місці, немає. Тому пошуки тривають”, — розповів Барабаш.

В Авдіївці залишаються понад 1 700 осіб, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.