Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Facebook.

За даними ДПСУ, додаткові режимні обмеження передбачають:

перебування на території прикордоння у нічний час доби

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування

рух транспорту дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону (окрім військових автомобілей, автомобілей силових структур та агротехніки)

Окрім цього, зауважили у ДПСУ, запроваджено режимні заходи щодо перебування іноземних громадян у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео- та фотознімання особового складу та об’єктів ДПСУ, а також пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.