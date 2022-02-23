Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Facebook.

За даними ДПСУ, додаткові режимні обмеження передбачають:

  • перебування на території прикордоння у нічний час доби
  • вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
  • рух транспорту дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону (окрім військових автомобілей, автомобілей силових структур та агротехніки)

Окрім цього, зауважили у ДПСУ, запроваджено режимні заходи щодо перебування іноземних громадян у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео- та фотознімання особового складу та об’єктів ДПСУ, а також пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.