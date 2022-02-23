Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Facebook.
За даними ДПСУ, додаткові режимні обмеження передбачають:
- перебування на території прикордоння у нічний час доби
- вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
- рух транспорту дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону (окрім військових автомобілей, автомобілей силових структур та агротехніки)
Окрім цього, зауважили у ДПСУ, запроваджено режимні заходи щодо перебування іноземних громадян у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео- та фотознімання особового складу та об’єктів ДПСУ, а також пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.
- Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.