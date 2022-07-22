Про це повідомляє відділ культури й туризму Прилуцької міської ради у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що за ініціативи відділу культури і туризму міської ради спільно із закладами культури міста розпочинається благодійна акція під назвою “Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ”.

Для того, щоб долучитися до цієї акції необхідно принести книги написані російською мовою та які пропагують російську ідеологію або ж відкрито підтримують військову агресію проти України в центри збору літератури. Після того, їх буде відправлено на перероблення, а за вторговані гроші – придбають необхідні речі для ЗСУ!

“Кожен може стати учасником процесу дерусифікації й зробити свій внесок у перемогу!”, – зазначає відділ культури й туризму Прилуцької міської ради.

Збір літератури триватиме з 25 липня до 21 серпня. Центрами для збору стали міський будинок культури та міські бібліотеки.

Нагадаємо, що ще у травні стало відомо, що з українського бібліотечного фонду вилучатимуть російські книжки, що пропагують війну, ліквідацію незалежності України чи героїзують осіб, що чинили агресію проти українців. Крім того, бібліотекам рекомендують замінити вилучені книжки якісною українською літературою.

Також раніше повідомлялося про те, що в освітню школу №4 у Маріуполі, окупанти завезли 5 тисяч російськомовних підручників. Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Саме такі книги отримають школярі міста Маріуполь, які будуть змушені вчитися виключно за російськомовними підручниками. Натомість всі україномовні підручники, інтерактивні шкільні дошки було вивезено до Донецька.