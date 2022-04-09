У приміщеннях Чорнобильської АЕС, де понад місяць перебували російські загарбники, зафіксовано перевищення норми радіації: окупанти занесли в будівлю радіоактивні матеріали після перебування у Рудому лісі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Український солдат Ігор Уголоков розповів журналістам про те, що відбувалось під час захоплення росіянами ЧАЕС.

Він показав журналістам одне із приміщень. Відкривши двері кімнати, спрацював сигнал радіаційного лічильника, який свідчить про те, що у приміщенні перевищено норма радіації. Як пояснив Уголков, у цьому приміщені знаходились росіяни.

Джерела радіоактивного матеріалу не видно, проте відомо, що воно походить від дрібних частинок та пилу, які були занесені російськими окупантами у будівлю.

“Вони ходили у Рудий ліс, звідки принесли радіоактивний матеріал на черевиках. В інших приміщення все добре, а тут норма перевищена, бо вони тут жили. Вони ходили скрізь і взяли на себе трохи радіоактивного пилу”, – наголосив Ігор Уголков.

Раніше українські чиновники оприлюднили кадри з безпілотника, на яких видно як росіяни риють окопи у Рудому лісі, яке вважається найнебезпечнішим місцем у зоні ЧАЕС.

Поблизу Рудого лісу журналісти знайшли російський сухпайок. Рівень його радіації перевищує норму у 50 разів.

Протягом місяця перебування на ЧАЕС російські окупанти часто знаходились у найбільш забруднених місцях Чорнобильської зони. Міністр енергетики України Ігор Галущенко вже назвав дії росіян “божевіллям” зауваживши, що не розуміє, для чого окупанти наважились йти у Рудий ліс.

“Ми бачимо, що вони туди зайшли, а коли повернулись – у цьому місці перевищено рівень радіації”, – сказав Галущенко.

Як відомо, Чорнобильська АЕС вибухнула понад 30 років тому. Зараз вона не є діючою, проте саркофаг над АЕС потрібно підтримувати постійно, оскільки зберігається загроза подальших витоків радіації. Окрім цього на території є відпрацьоване ядерне паливо, за яким теж потрібно доглядати.

64-річний Володимир Фальшовник є співробітником ЧАЕС. Він перебував на робочому місці у день, коли російські війська захопили ЧАЕС і був змушений працювати місяць під керівництвом загарбників, оскільки вони не відпускали працівників додому.

Він розповів, що їм довелось працювати під шаленим тиском не лише через фактичне захоплення їх у полон, а й через новини, які вони отримували від рідних

“Почали телефонувати рідні і казати, що місто штурмують, є поранені та загиблі. Ми запитали росіян, що відбувається, і вони сказали, що там немає регулярних російських військ, але ми чули, що був обстріл”, – сказав Фальшовник.

Він також підтвердив, що росіяни пограбували електростанцію.

Підтверджує це і голова МВС України Денис Монастирський, який показав журналістам місця на ЧАЕС, де перебували росіяни

“Російські військові перебрали весь український одяг, особисті речі, як собак, у пошуках, напевно, грошей, цінностей, ноутбуків. Тут було мародерство. Російські військові викрали комп’ютери та обладнання”, – сказав міністр.

Водночас у Росії практично нічого не повідомляли про те, чим займаються їхні військові на ЧАЕС. Міноборони РФ востаннє згадувало про Чорнобильську зону 26 лютого, коли підтвердило її захоплення.