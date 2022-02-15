Про це повідомляють #Букви.
При спробі зайти в мобільний додаток чи в вебверсію система видає помилку. В “Ощадбанку” стався збій в роботах банкоматів, терміналів самообслуговування та з’явилися проблеми з оплатою в POS-терміналах. Мобільний додаток банку теж працює з перебоями.
“Перепрошуємо за тимчасові незручності. Вже працюємо над відновленням сервісу”, — зазначив “Ощадбанк” в Twitter.
У “ПриватБанку” користувачі не можуть увійти в особисті кабінети. Наразі про проблеми з доступом до інших урядових сайтів невідомо.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосив, що жодної загрози для коштів вкладників “ПриватБанку” немає. Повідомляється, що останніми годинами банк перебуває під масованою DdоS-атакою. Кібератака стосується виключно додатку “Приват24”. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі.
“Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують”, — додали у повідомленні.
- Нагадаємо, члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни. Такі обмежувальні заходи займатимуть перше місце в списку дій, спрямованих проти режиму Володимира Путіна, навіть до вторгнення в Україну.
- Також американські експерти проаналізували кібератаку 14 січня на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.