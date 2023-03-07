Православна Церква України прокоментувала ситуацію щодо відспівування загиблих бійців "Братства", яке спершу планували провести в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У ПЦУ розповіли, що секретар Київської Митрополії не звертався до Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це повідомила ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ підкреслили, що секретар Київської Митрополії звертався щодо цього питання лише до керівництва Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

Відповідне письмове прохання надійшло до Київської Митрополії ПЦУ ввечері 6 березня близько 18:00.

У відповідь секретар Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт надіслав листа до керівництва заповідника про надання такого сприяння. На підставі розмови з організаторами, зі сторони Київської Митрополії склалася думка, що ті попередньо узгодили всі необхідні питання, і лист є лише формальністю.

“Блаженнійший Митрополит Епіфаній 6 березня 2023 завершував свій візит до Олександрійського Патріархату та, перебуваючи у Єгипті, ні до кого у зазначеній справі не звертався”, – зазначили у ПЦУ.

Проте виявилося, що місця відспівування не були узгоджені, що й спричинило непорозуміння.

“У зв’язку з цим Київська Митрополія офіційно підтверджує, що її секретар звертався лише до керівництва Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”, але не до Міністерства культури та інформаційної політики”, – йдеться у повідомленні.