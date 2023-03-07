Про це повідомила ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ підкреслили, що секретар Київської Митрополії звертався щодо цього питання лише до керівництва Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.
Відповідне письмове прохання надійшло до Київської Митрополії ПЦУ ввечері 6 березня близько 18:00.
У відповідь секретар Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт надіслав листа до керівництва заповідника про надання такого сприяння. На підставі розмови з організаторами, зі сторони Київської Митрополії склалася думка, що ті попередньо узгодили всі необхідні питання, і лист є лише формальністю.
“Блаженнійший Митрополит Епіфаній 6 березня 2023 завершував свій візит до Олександрійського Патріархату та, перебуваючи у Єгипті, ні до кого у зазначеній справі не звертався”, – зазначили у ПЦУ.
Проте виявилося, що місця відспівування не були узгоджені, що й спричинило непорозуміння.
“У зв’язку з цим Київська Митрополія офіційно підтверджує, що її секретар звертався лише до керівництва Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”, але не до Міністерства культури та інформаційної політики”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше у київському православному монастирському комплексі “Києво-Печерська Лавра” відреагували на ситуацію навколо зміни місця відспівування загиблих воїнів батальйону “Братство”.
- 7 березня українських бійців із диверсійної групи “Братства”, котрі загинули на Брянщині наприкінці грудня минулого року, відспівають у Михайлівському Золотоверхому соборі. Раніше Мінкульт видав дозвіл на проведення церемонії в Успенському соборі Лаври, проте у передвечір поховання міністр Олександр Ткаченко скасував рішення.
- Голова “Братства” Дмитро Корчинський спростував заяву Міністерства культури та інформаційної політики України про те, що ПЦУ нібито не просила провести панахиду за загиблими бійцями у Лаврі, звинувативши відомство у брехні.