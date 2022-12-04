Експрезидент США Дональд Трамп закликав скасувати дію Конституції, аби анулювати вибори 2020 року та поновити його на посаді, продовжуючи своє заперечення виборів і просування маргінальних теорій змови.

Про це повідомляє CNN.

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп заявив про “масове шахрайство” на виборах президента.

“Ви скасовуєте результати президентських виборів 2020 року і оголошуєте ПРАВИЛЬНОГО ПЕРЕМОЖЦЯ, чи у вас НОВІ ВИБОРИ? Масове шахрайство такого типу та масштабів дозволяє скасувати дію всіх правил, положень і статей, навіть тих, що містяться в Конституції”, – написав він.

Пост Трампа з’явився після публікації внутрішніх електронних листів у Twitter, які нібито свідчать про обговорення у 2020 році публікації The New York Post знайденого матеріалу на ноутбуці Хантера Байдена. За твердженням газети, Хантер Байден представив свого батька, тоді ще віцепрезидента, раднику керівництва української енергокомпанії Burisma, до ради директорів якої входив молодший Байден.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив у суботу, що слова Трампа є “анафемою для душі нашої нації та мають бути загальнозасудженими”.

“Американська Конституція є священним документом, який понад 200 років гарантує панування свободи та верховенства права в нашій великій країні. Конституція об’єднує американський народ – незалежно від партії – і обрані лідери клянуться її дотримуватися. Це найкращий пам’ятник усім американцям, які віддали життя, щоб перемогти корисливих деспотів, які зловживали своєю владою та попирали основні права”, – наголосив Бейтс.

Співробітники юридичних, політичних і комунікаційних команд Twitter обговорювали – і часом не погоджувалися – чи обмежувати статтю згідно з політикою компанії щодо матеріалів, отриманих шляхом зламу. Дебати відбулися за кілька тижнів до виборів 2020 року, коли Джо Байден балотувався проти Трампа.

Минулого місяця Трамп оголосив про свою третю кандидатуру на пост президента і досі вважається лідером Республіканської партії. Партійні лідери сподівалися, що колишній президент відмовиться від своєї риторики заперечення виборів після невдалих результатів у проміжних виборах.

Раніше у Білому домі, а також деякі члени Республіканської партії розкритикували колишнього президента Дональда Трампа за вечерю з прихильником “переваги білої раси” Ніком Фуентесом та американським репером Каньє Вестом (Ye), якого раніше звинуватили в расистських та антисемітських заявах.

Трамп та скандали

Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року.

Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

У серпні цього року у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія: понад 7 років ув’язнення. такий вирок отримав учасник штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.

Також Стіва Беннона, ексрадника колишнього президента США Дональда Трампа засудили до 4 місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу. Він відмовився свідчити перед комітетом Палати представників США про штурм Капітолія, який стався 6 січня минулого року.

Окрім цього, сім’ю з Техасу засудили за штурм Капітолія, внаслідок чого подружню пару засудили до ув’язнення, а троє дорослих дітей отримали умовний термін покарання та домашні арешт.

Несплата податків Trump Organization – компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років. Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.

Імпічменти Трампа – перший імпічмент Дональду Трампу оголосили після заяви анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина на той час колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Вже 24 вересня 2019 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Після розслідування Сенат США виправдав Трампа.

Другий імпічмент Дональдові Трампу, 45-му президентові США, Палата представників оголосила 13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень.

Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема, 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, що представляли Республіканську партію, виступили проти.

Розгляд резолюції розпочався після відмови віцепрезидента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США для достроково припинення повноважень Трампа. У своєму листі від 12 січня Майк Пенс назвав застосування подібного способу усунення Трампа від влади таким, що не відповідає інтересам нації та не відповідає Конституції США. Сам Трамп під час пресконференції 12 січня назвав спробу імпічменту (тоді ще потенційну) “найбільшим в історії полюванням на відьом”.

Трамп став першим президентом США, якому імпічмент оголошували двічі.

У випадку, якби Сенат затвердив імпічмент, Трампові заборонили б балотуватися на виборні посади в майбутньому. Також його б позбавили президентської пенсії.

Довідка. Truth Social — соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. Почала працювати на початку листопада 2021 і на першому етапі доступна для обмеженого кола користувачів через App Store компанії Apple.