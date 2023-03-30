Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
Зазначається, що 29 березня о 12:31 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Юнкерова, 37, що в Оболонському районі столиці.
По прибуттю співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла у 2-поверховій будівлі. Згодом о 15:21 пожежу ліквідували. Для гасіння пожежі довелося залучити 25 осіб.
Зауважимо, що йдеться про двоповерхову садибу, яка є памʼяткою архітектури місцевого значення. Її побутували на початку 20 століття за проєктом архітектора Едуарда-Фердинанда Брадтмана. Садиба має стіни з бруса, різьблене оздоблення та цегляний цоколь і вежу зі шпилем.
У 2020 році тут вже була зафіксована спроба підпалу. Про це повідомляли представники ГО “Київська Пуща”. Згодом, в березні 2021 року, київська прокуратура виступала з вимогою до адмінсуду, аби привести садибу до належного стану.
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