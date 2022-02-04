У пустелі Ліва, що неподалік від Абу-Дабі, планують встановити найбільшу у світі сучасну скульптуру. Це буде гігантська піраміда, що міститиме 410 тисяч металевих бочок.

Про це повідомляє ArchDaily.

Згідно з проєктом “Мастаби”, вона досягатиме 150 метрів у висоту й 300 метрів у довжину – а це більше, ніж у піраміди Хеопса. Авторами ідеї скульптури є пара нині покійних художників-концептуалістів Христо Явашева і Жанни-Клод де Гієбон.

Втіленням ідеї у життя займеться племінник Христо Явашева – Володимир Явашев. Він очікує схвалення уряду ОАЕ на зведення споруди, після чого її будуватимуть близько 3 років. Наразі ж добірка фотографій і ескізів “Мастаби” демонструється на виставці, організованій Фондом музики та мистецтв Абу-Дабі (ADMAF).

Власне Володимир Явашев зазначає, що інсталяція його дядька створить “барвисту мозаїку, яка повторює ісламську архітектуру”.