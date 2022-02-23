Російські військові, які наразі перебувають поруч з українським кордоном, дуже швидко втрачають свою боєготовність, тож у президента РФ Володимира Путіна залишається досить мало часу, щоб розпочати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Російські військові, які перебувають поряд з кордоном України, опинилися у суворих умовах, які дуже швидко знижують їх боєздатність. Тож якщо Кремль найближчими днями не видасть указ про початок вторгнення в Україну, їм доведеться скерувати військових на довколишні військові бази.

Таку думку висловлюють західні офіційні особи та експерти. Вони вважають, що на Володимира Путіна тиснутимуть все сильніше, щоб він зробив вибір — розпочати вторгнення або ж спорядити військових на бази, які розташовані за десятки чи навіть сотні кілометрів від кордону України.

Річ у тім, що передові позиції, де зараз перебувають війська РФ, обладнані не найкращим чином і довго бути в них неможливо. У соціальних мережах вже починають публікувати фото умов перебування військ РФ поблизу України.

Поділився такими доказами і військовий аналітик Роб Лі. У Twitter він опублікував фото, як близько сотні російських солдатів знаходяться у приміщенні залізниці, яка розташована за 20 км від кордону України.

“Мешканці Веселої Лопані повідомили до Комітету солдатських матерів, що більш як 100 військових другої мотострілецької дивізії перебувають уже 5 днів на залізничному вокзалі. Їжу вони не отримують, їх примушують самостійно купувати продукти”, – йдеться у дописі Роба Лі.

Про дивну поведінку російських військових розповідають і місцеві жителі Білорусі. Російських солдатів, що перебувають у лісах біля міста Хойники, що у 50 км від кордону України, описують як “людей, які багато п’ють та продають багато дизельного палива”, Тобто, навіть на тлі військового та політичного напруження про будь-яку дисципліну всередині армії РФ годі говорити.

За інформацією західної розвідки, наразі третя частина всіх російських військ розташована на передових позиціях та готова розпочати вторгнення. Їх переміщення активно відстежують за допомогою повітряної та інших розвідок. Наразі дані вказують на те, що війська РФ продовжують наближатися до кордону України.

21 лютого один із чиновників заявив, що Росія зможе утримувати своїх військових на передових позиціях лише кілька днів. Цю думку поділяють і незалежні експерти.

До прикладу, аналітик по наземних бойових діях аналітичного центру “Rusi” Нік Рейнольдс зауважив таке.

“Якщо вони почнуть використовувати війська, то будуть це робити якнайшвидше, поки солдати у максимальній бойовій готовності. Якщо цього не станеться, то командири захочуть відвести солдатів з передових позицій”, – розповів аналітик.

Такої ж думки дотримується міністр оборони Литви Артіс Пабрікс. Він погоджується, що найближчі декілька днів будуть вирішальними. За його словами, Путін для початку захоче побачити реакцію заходу на визнання “Л/ДНР” та розміщення військ РФ на Донбасі.

Пабрікс наголосив, що у Москви буде невеликий проміжок часу для того, щоб дізнатись про відповідь Заходу.