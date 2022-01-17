Російська Федерація все частіше натякає на ймовірному розміщенні ядерної зброї поблизу США. Своєю чергою, такий крок може призвести до конфронтації рівня Карибської кризи 1962 року, коли світ максимально наблизився до ядерної війни.

Про це пише американське видання The New York Times.

У Кремлі наполягають, аби усю ядерну зброю США було виведено з території Європи.

“Президент РФ неодноразово наголошував, що, якщо Захід переступить російську “червону лінію”, яка постійно змінюється і, на думку Путіна, загрожує безпеці Росії, він буде діяти відповідно”, – йдеться у матеріалі.

У листопаді 2021 року Путін зауважив, що РФ може розмістити гіперзвукові ракети підводного базування поблизу Вашингтона.

“З початку 2022 року в нашому арсеналі буде нова гіперзвукова ракета морського базування. Час польоту до тих, хто віддає накази, становитиме п’ять хвилин”, – зазначав тоді Путін.

Окрім цього, на перемовинах у Женеві представники РФ натякали, що Москва готова розташувати “системи озброєнь у певних місцях”. Згідно з оцінками американської розвідки, РФ розглядає можливість розгортання нових ядерних озброєнь, зокрема, тактичної ядерної зброї.

При цьому, у виданні зазначають, що усі наявні залякування та погрози може бути звичайним блефом.

“Це може бути частиною кремлівської кампанії залякування та способом нагадати президенту Байдену, що Путін все ще здатний викликати величезні потрясіння”, – наголошують у NYT.