Про це пише американське видання The New York Times.
У Кремлі наполягають, аби усю ядерну зброю США було виведено з території Європи.
“Президент РФ неодноразово наголошував, що, якщо Захід переступить російську “червону лінію”, яка постійно змінюється і, на думку Путіна, загрожує безпеці Росії, він буде діяти відповідно”, – йдеться у матеріалі.
У листопаді 2021 року Путін зауважив, що РФ може розмістити гіперзвукові ракети підводного базування поблизу Вашингтона.
“З початку 2022 року в нашому арсеналі буде нова гіперзвукова ракета морського базування. Час польоту до тих, хто віддає накази, становитиме п’ять хвилин”, – зазначав тоді Путін.
Окрім цього, на перемовинах у Женеві представники РФ натякали, що Москва готова розташувати “системи озброєнь у певних місцях”. Згідно з оцінками американської розвідки, РФ розглядає можливість розгортання нових ядерних озброєнь, зокрема, тактичної ядерної зброї.
При цьому, у виданні зазначають, що усі наявні залякування та погрози може бути звичайним блефом.
“Це може бути частиною кремлівської кампанії залякування та способом нагадати президенту Байдену, що Путін все ще здатний викликати величезні потрясіння”, – наголошують у NYT.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Європа може опинитися у війні.
- Також президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи.
- Президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з атакою на Україну.
- Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- При цьому, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Путін створює кризові ситуації протягом багатьох років, котрі пропонує вирішувати, вимагаючи поступок. Він розуміє лише силу та зупиняється там, де його зупинять.
- Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не розглядають можливості скорочення присутності американських військ у Європі.