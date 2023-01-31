У путінській Росії набирає сили негласна армія найманців – CNN

У верхівці російського уряду зростає розбіжність між офіційною армією Володимира Путіна та негласними найманцями, які, з великими втратами, досягли певних успіхів для Росії у війні проти України. Очільник приватної військової компанії "Вагнер" соратник російського президента Євген Пригожин нещодавно відкрито критикував російську армію та її бюрократію.

Про це мовиться у матеріалі CNN.

Пропонуючи свободу та гроші, “Вагнер вербує десятки тисяч найманців у російських в’язницях. Згідно з отриманими даними розслідування CNN та за оцінками груп із захисту прав ув’язнених у Росії, 30 000 підтримали цю пропозицію.

Жорстока тактика для своїх бійців. Українська оцінка тактики “Вагнера” свідчить про те, що засуджених витісняють на передову хвиля за хвилею.

Вагнер використовує засуджених як гарматне м’ясо, щоб спробувати штурмувати українські позиції майже без вогневої підтримки”, – зазначив Фред Плейтген з CNN у відеозвіті, який він написав після розмови з українськими танкістами.

Лістер, Пляйтген і Вікторія Бутенко з CNN написали про тактику “Вагнера”, ознайомившись з українською оцінкою. Основна увага зосереджена на невеликих групах винищувачів – десяток або менше – керованих безпілотниками.

Дезертирів у “Вагнер” розстрілюють. Поранені, за оцінкою, залишаються на полях боїв годинами. Полонені складають основну частину втрат “Вагнера”, коли їх штовхають на штурм українських позицій. Далі слідують більш досвідчені бійці з кращою технікою.

Основні рядки зі звіту:

Попри жорстоку байдужість до втрат, продемонстровану самим Пригожиним, український аналіз говорить, що тактика Вагнера “є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ, які складають більшість російських сухопутних сил”.

Це припускає те, що російська армія може навіть адаптувати свою тактику, аби стати більш схожою на “Вагнера”: “Замість класичних батальйонних тактичних груп збройних сил Росії пропонуються штурмові підрозділи”.

Колишній російський найманець заявив, що жорстокість, свідком якої він був на війні проти України, зрештою підштовхнула його до втечі. Андрій Медведєв наразі перебуває в Норвегії, куди подався у пошуку притулку.

Вони збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали їх на очах у новоприбулих, — стверджував Медведєв. Привезли двох в’язнів, які відмовилися йти воювати, і розстріляли їх на очах у всіх і закопали прямо в окопах”.

Медведєв сказав CNN, що вже на шостий день свого перебування в Україні він знав, що не хоче повертатися на фронт після того, як став свідком того, як війська перетворюють на гарматне м’ясо.

Отримання влади над російськими військовими. Офіційні особи США заявили, що “Вагнер”, схоже, бореться з російськими військовими за владу в Кремлі.

У деяких випадках російські військові чиновники фактично підпорядковуються командуванню “Вагнера”, — заявив наприкінці минулого року Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки. Для нас цілком очевидно, що ПВК “Вагнер” стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств”.

Медведєв сказав, що Пригожин є “вищим керівником Вагнера”, але що “всі знають, що він підпорядковується російському уряду”.

За оцінкою США, напруга між російським міністерством оборони та “Вагнером” зростає, оскільки Путін покладається на ПВК в Україні. За словами Кірбі, зараз в Україні дислоковано близько 50 000 російських найманців групи, більшість із яких є засудженими.

Уряд США назвав “Вагнера” значною транснаціональною злочинною організацією та наклав нові санкції минулого тижня. США вперше застосували санкції до організації ще у 2017 році.

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Роками активно розвивається в Африці. CNN відстежує еволюцію “Вагнера” з моменту її заснування в 2014 році навколо російського вторгнення в Крим. У 2019 році Лістер, Себастьян Шукла та Кларисса Ворд опублікували неймовірний звіт про розкриття полігону групи в Центральноафриканській Республіці. ПВК звинувачують у порушеннях прав людини в Африці та Сирії.

Перебіжчики живуть у страху. З найманцями, які залишають позиції на полі бою, можуть поводитись жорстоко. Відео вбивства кувалдою перебіжчика Євгена Нужина, якого відбили росіяни, викликало страх серед інших бойовиків.

Медведєв заявив, що публічне вбивство Нужина зробило його “сміливішим, та підштовхнуло до рішучих дій”.

За його словами, під час втечі, він уникав арешту “щонайменше 10 разів” і ухилявся від куль російських військ. Колишній найманець дістався Норвегії через крижане озеро в білому камуфляжі, і покладався на допомогу правозахисників і навіть цивільного, який надав паспорт людини, схожої на нього.

Історії бійців “Вагнера”. 30 січня The New York Times опублікували історію про колишніх засуджених, які приєдналися до “Вагнер” і які тепер повертаються додому, що викликала тривогу у місцевих громадах.

Багато інших не повертаються. Раніше CNN розповіли історію африканця Лемекані Натана Ньїренду, студента ядерної інженерії в Москві, який фінансується урядом Замбії. Його засудили за невстановлені злочини у 2020 році. Замість того, щоб відбути дев’ятирічне покарання, Ньїренда врешті-решт загинув як найманець російської групи “Вагнер” на передовій в Україні у вересні минулого року. Цього місяця Ньїренду поховали в Замбії.