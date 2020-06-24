Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”.

Працівника направили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря. До цього у нього була відпустка, останній раз хворий з’являвся на ЧАЕС ще 9 червня.

Серед персоналу виявили одну контактну особу з підозрою на коронавірусну інфекцію. Вона також знаходиться на самоізоляції під наглядом лікаря.