Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”.
Працівника направили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря. До цього у нього була відпустка, останній раз хворий з’являвся на ЧАЕС ще 9 червня.
Серед персоналу виявили одну контактну особу з підозрою на коронавірусну інфекцію. Вона також знаходиться на самоізоляції під наглядом лікаря.
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