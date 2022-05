Про це йдеться у заяві, опублікованій у Twitter голови в Радбезі Франції.

Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в зокрема Росія. Короткий текст був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова “війна” чи “військове вторгнення “. Це перший узгоджений документ Радбезу ООН з 24 лютого.

The Security Council expresses deep concern regarding the maintenance of peace and security of #Ukraine.

It recalls that all States have undertaken the obligation to settle their disputes by peaceful means. It supports efforts of the UN Secretary-General for a peaceful solution. pic.twitter.com/MfRp4egjSx

