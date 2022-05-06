Про це йдеться у заяві, опублікованій у Twitter голови в Радбезі Франції.
“Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного розв’язання проблеми”, — йдеться у заяві.
Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в зокрема Росія. Короткий текст був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова “війна” чи “військове вторгнення “. Це перший узгоджений документ Радбезу ООН з 24 лютого.
The Security Council expresses deep concern regarding the maintenance of peace and security of #Ukraine.
It recalls that all States have undertaken the obligation to settle their disputes by peaceful means. It supports efforts of the UN Secretary-General for a peaceful solution. pic.twitter.com/MfRp4egjSx
— La France à l'ONU 🇫🇷🇪🇺 (@franceonu) May 6, 2022
- Нагадаємо, що 22 лютого за підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.
- Раніше ‘ятий президент України Петро Порошенко закликав екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів у Київській області з метою показати всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.