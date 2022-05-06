Про це йдеться у заяві, опублікованій у Twitter голови в Радбезі Франції.

“Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного розв’язання проблеми”, — йдеться у заяві.

Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в зокрема Росія. Короткий текст був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова “війна” чи “військове вторгнення “. Це перший узгоджений документ Радбезу ООН з 24 лютого.