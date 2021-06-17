У Верховній Раді України сьогодні сталася сутичка біля парламентської трибуни, в якій брали участь нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, пленарний день у парламенті розпочався із розгляду поправок до законопроєкту № 4107 “щодо забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення”.

Депутати розглядають поправки уже третій день поспіль. При цьому сьогодні нардепи від “ОПЗЖ” винесли на підтвердження не один десяток поправок.

За трибуною під час обговорення документа знаходиться нардеп від “Слуги народу”, голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Після оголошення нардепами від “ОПЗЖ” чергової поправки на підтвердження Потураєв зробив заяву, яка і спровокувала сутичку біля трибуни ВР.

“Оскільки ця дискусія немає нічого спільного взагалі зі змістом поправок, я скажу свою позицію як голови комітету. От у нас спитали, коли закінчиться “епоха бідності”. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна. І мусимо йти повільно. І знищувати вас політично, разом зі всіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності й епоха брехні”, – оголосив Потураєв.

Ця заява спровокувала обурення нардепів від “ОПЗЖ”. Вони вийшли до трибуни.

На противагу їм і на підтримку нардепа Потураєва до трибуни вийшли і депутати від “Слуги народу”.

У результаті там зібралося кілька десятків депутатів, які оточили Потураєва і сперечалися. Суперечка переросла в сутичку, активним учасником якої був представник “ОПЗЖ” Ілля Кива.

Через цей інцидент спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був змушений оголосити перерву.

(На відео – з 52:10)

Після відновлення роботи Микита Потураєв приніс вибачення.

“На превеликий жаль, мої слова були сприйняті як образа і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії, тим більше на насильство. Сподіваюся, що всі фракції працюватимуть на благо України і тільки зміцнювати довіру до парламенту”, – заявив Потураєв, додавши, що “емоції іноді зашкалюють”.

Однак ці вибачення не задовольнили нардепів від “ОПЗЖ”. Вони звернулися до спікера Разумкова із вимогою сьогодні невідкладно скликати регламентний комітет ВР, де дати оцінку заяві Потураєва.

Крім того, нардепи від “ОПЗЖ” закликали “на час розслідування відсторонити пана Потураєва від головування профільним комітетом”.

Представники “ОПЗЖ” оголосили, що не братимуть участі в засіданнях гуманітарного комітету, поки його очолює Потураєв.

Разумков у відповідь порадив депутатам офіційно звернутися до комітету з цією ініціативою.