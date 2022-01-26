Представники фракцій та депутатських груп Верховної Ради домовились про створення постанови щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців. За несвоєчасне встановлення касових апаратів.

Про це повідомила голова партії “Голос”Кіра Рудик у Facebook.

“Домовились про створення постанови, яку підтримують усі фракції, щодо відтермінування штрафів. Її суть проста – 10% штраф, якщо зареєструвався до 1-го березня та скасування покарання за непрацюючі РРО. Це значне полегшення для бізнесу”,- зазначила вона.

Голова парламенту Руслан Стефанчук за результатами наради очільників фракцій і груп говорив, що від штрафів тимчасово позбавлять лише тих ФОПів, які встановлять касові апарати надалі. Постанову мають подати до кінця дня. Штрафи відтермінують до кінця року.

У грудні 2020 року, Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт і перенесла обовʼязок використання касових апаратів на 2022 рік, народні депутати говорили, що це остання поступка.