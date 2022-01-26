Про це повідомила голова партії “Голос”Кіра Рудик у Facebook.
“Домовились про створення постанови, яку підтримують усі фракції, щодо відтермінування штрафів. Її суть проста – 10% штраф, якщо зареєструвався до 1-го березня та скасування покарання за непрацюючі РРО. Це значне полегшення для бізнесу”,- зазначила вона.
Голова парламенту Руслан Стефанчук за результатами наради очільників фракцій і груп говорив, що від штрафів тимчасово позбавлять лише тих ФОПів, які встановлять касові апарати надалі. Постанову мають подати до кінця дня. Штрафи відтермінують до кінця року.
У грудні 2020 року, Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт і перенесла обовʼязок використання касових апаратів на 2022 рік, народні депутати говорили, що це остання поступка.
- Нагадаємо, 25 січня у Києві під Верховною Радою відбувся мітинг ФОПів, через який в центрі столиці утворилися масштабні затори, вулицю Грушевського перекрили.
- У Києві сталися зіткнення підприємців із силовиками під час мітингу SaveФОП. Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Верхової Ради.