У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити використання мобільних телефонів під час навчання в школі.

Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.

Ініціатором документу № 4226 виступив нардеп від ”Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести доповнення до закону ”Про повну загальну середню освіту” шляхом встановлення норми про заборону на використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до Інтернету, усіма учасниками освітнього процесу під час проведення навчальних занять за винятком використання таких пристроїв в освітніх цілях та дітьми з особливими освітніми потребами.

У пояснювальній записці зазначається, що документ розроблено з метою допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж. Також заборона на використання гаджетів з доступом до мережі Інтернет дозволить скоротити випадки Інтернет-булінгу та остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих апаратів.