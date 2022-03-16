Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" наголосив, що Рада Європи зрозуміла, що домовлятися з РФ неможливо, оскільки ця країна ніколи не дотримувалася європейських принципів та демократичних цінностей.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Він визнав, що рішення Ради Європи не вплине на закінченні війни, проте те, що РФ виводять за дужки європейського існування – це правда.

“Не може бути країна членом Ради Європи, яка нищить людей, ґвалтує жінок, окуповує території, вбиває мирне населення, влаштовує геноцид як у Маріуполі, бомбардує житлові квартали і можна дуже багато це перераховувати. Але загалом вона нападає на інші країни. Вона не поважає ні суверенітет, ні свободу, ні демократію, ні верховенство права”, – додав депутат.

Ар’єв зазначив, що основні речі, на яких створювалася Рада Європи – демократія, верховенство права і права людини, РФ не дотримується.

Він розповів, що з 2014 бувши членом і головою української делегації у ПАРЄ боровся за те, щоб РФ там не було, допоки вона не стане країною, яка відповідає цим вимогам. Депутат наголошував, що РФ неможливо викликати на діалог, бо вона не хоче діалогу. І пророкував, що підхід пошуку компромісу призведе до того, що РФ буде почувати себе безкарною і почне набагато більшу війну.

Ар’єв зазначив, що Європарламентарі також аргументували тим, що треба аби РФ була в Європейському суді з прав людини й громадяни РФ мали доступ до європейського суду. Він заперечував та пояснював, що їхнє судове право поставлене вище за європейське право. Тому вони самі вирішують, вони є остаточною інстанцією, а не Європейський суд з прав людини.

“А зараз я отримав навіть від тих, хто найбільш активно був за те, щоб повернути РФ у Раду Європи, відео, де вони говорять: “Слава Україні!”. Інші написали, що після учорашнього голосування ми нарешті можемо дивитися тобі в очі”, – поділився представник “Європейської Солідарності”.

Він зауважив, що у Раді Європі нарешті зрозуміли, що РФ не зупинити. Якщо вона захоче повернути смертну кару для своїх громадян, вона її поверне, і взагалі всі ці розмови з цією країною в такому вигляді як вона є, і якому вона буде ще багато років з путіним чи ні, але допоки депутінізація не відбудеться, вона залишиться такою. І з цією країною просто не треба мати справ.

Народний депутат резюмував, що все, що наразі необхідно робити, — це виснажувати російський військовий потенціал і економічний потенціал, та попередив, що це не швидка історія.

За його словами, перше, що потрібно – не здавати наших кордонів, інтереси. Попередження Бісмарка про те, що угода з РФ “варта менше, ніж папір на якому вона підписана, і досі діє”.