31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

Про це повідомляється у листі Венеціанської комісії, опублікованому на сайті Ради Європи.

Так, голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президент GRECO Марін Мрчела спільно звернулися до спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

У листі наголошується на тому, що Україна повинна продовжувати боротьбу з корупцією відповідно до Конституції країни та міжнародних зобов’язань та, зокрема, рекомендацій Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO).

Мрчела та Букіккіо заявили, що повністю згодні з важливістю забезпечення суспільної довіри до КСУ. Однак законопроєкт Зеленського “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” не вважають прийнятним.

“Припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть у разі якщо воно має під собою, можливо, поважну причину, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства права, що є принципами боротьби з корупцією”, – йдеться у листі.

Букіккіо та Мрчела зазначили, що розуміють виклик, який стоїть перед українським народом, але наполягають над пошуком альтернативних шляхів виходу із ситуації.

“Ми закликаємо вас врахувати несприятливі, глибокі та довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення про звільнення суддів КС. Ми рекомендуємо вам вивчити можливі альтернативні шляхи”, – йдеться у листі.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців

На засіданні Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

28 жовтня на виконання рішення КСУ НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Проте після засідання РНБО Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.