Верховна Рада України має намір скасувати наступні пленарні засідання цього тижня через збільшення кількості хворих на коронавірус COVID-19 серед нардепів та працівників апарату.

Відповідне оголошення зробив спікер ВР Дмитро Разумков за підсумками наради з представниками фракцій, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Разумкова, за останні дні в Раді на коронавірус захворіли “до 10 осіб”.

“Зараз відбулася нарада з представниками всіх фракцій і груп. На жаль, ми змушені констатувати, що у нас за вчора-позавчора захворіла велика кількість людей, як у сесійній залі, так і в апараті ВР. За останні кілька днів до 10 осіб захворіло. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер і п’ятницю (1 – 2 жовтня, – ред.) визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала можливість зменшити кількість людей в одному приміщенні. Я хотів би нагадати, що, згідно з чинним законодавством, засідання комітетів можуть проходити в онлайн-режимі”, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що відповідну постанову нардепи повинні сьогодні розглянути на засіданні (після підготовки регламентним комітетом).

Разумков також закликав нардепів одягнути захисні маски.

“Ви виступаєте – тоді знімаєте, а то таке відчуття, що у вас немає коронавірусу”, – наголосив спікер ВР.

До розгляду на сьогоднішньому засіданні було визначено низку пріоритетних законопроєктів. За оновлений проєкт порядку денного проголосували 278 народних депутатів.

За даними нардепа від “Голосу” Ярослава Железняка, в Парламенті ще 8 нардепів захворіли на коронавірус.

За його словами, засідання будуть скасовані не лише 1 – 2 жовтня, але і наступного пленарного тижня (5 – 9 жовтня).

Відтак, протягом жовтня в Парламенті не планується проводити пленарні засідання. Виняток – 20 жовтня, коли планується розгляд держбюджету на 2021 рік.

“У Раді за день 8 людей, хворих на коронавірус. І це тільки депутати. Сьогодні на нараді голів фракцій прийняли рішення скасувати пленарні засідання в четвер – п’ятницю і весь наступний пленарний тиждень. 20 жовтня засідання по бюджету”, – написав Железняк.

Такі ж дані наводить і нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.