Про це йдетьсяу порядку денному Ради міністрів ЄС у закордонних справах.
Згідно з оприлюдненим порядком денним, Рада буде проінформована про нарощування російської військової потужності і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.
Також міністри обговорять ситуацію в Білорусі. Планується, що міністри обговорять відносини між ЄС і Африкою, а також обміняються думками про відносини з Центральною Азією. Планується торкнутися теми Афганістану.
Засідання відбудеться під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
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- У період 13-15 грудня помічниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії доктор Карен Донфрід відвідає Київ і Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні.