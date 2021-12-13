Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні на зустрічі в Брюсселі обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Про це йдетьсяу порядку денному Ради міністрів ЄС у закордонних справах.

Згідно з оприлюдненим порядком денним, Рада буде проінформована про нарощування російської військової потужності і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Також міністри обговорять ситуацію в Білорусі. Планується, що міністри обговорять відносини між ЄС і Африкою, а також обміняються думками про відносини з Центральною Азією. Планується торкнутися теми Афганістану.

Засідання відбудеться під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.