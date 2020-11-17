Верховна Рада України не змогла скасувати дію в нашій країні "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 4381 проголосували лише 149 нардепів (при 226 мінімально необхідних).

Так, від фракції “Слуги народу” проголосували “за” лише 34 депутати (9 висловилися проти, 139 утрималися, 24 не голосували).

Підтримали документ: 20 нардепів від “Європейської Солідарності” (4 не голосували), 19 – від ВО “Батьківщина” (2 не голосували), 14 – від групи “Партія “За майбутнє” (8 не голосували), 17 – від групи “Довіра” (1 нардеп утримався, ще 1 не голосував), 19 – від “Голосу”, 20 – від ОПЗЖ (15 – не голосували), 6 позафракційних.

Представники фракцій “Батьківщини”, “Голосу”, “Європейської Солідарності”, групи “Довіра”, ОПЗЖ критикували введення “карантину вихідного дня”, відзначаючи, що він не дасть потрібного ефекту, але вдарить по бізнесу.

Водночас голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія закликав “перейти від політичної дискусії до суто професійної медичної дискусії” і дати Уряду “14 або 20 днів, щоб побачити, чи дає це (карантин вихідного дня, – ред.) результат” .

Арахамія зазначив, що “частковий карантин краще, ніж повний локдаун”.

У підсумку в Раді не знайшлося достатньо голосів для скасування “карантину вихідного дня”.

Постанова зобов’язувала Кабінет Міністрів переглянути своє рішення щодо вказаного карантину “протягом трьох календарних днів” “з метою пом’якшення обмежень щодо заборони у вихідні дні”.