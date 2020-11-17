Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний проєкт постанови № 4381 проголосували лише 149 нардепів (при 226 мінімально необхідних).
Так, від фракції “Слуги народу” проголосували “за” лише 34 депутати (9 висловилися проти, 139 утрималися, 24 не голосували).
Підтримали документ: 20 нардепів від “Європейської Солідарності” (4 не голосували), 19 – від ВО “Батьківщина” (2 не голосували), 14 – від групи “Партія “За майбутнє” (8 не голосували), 17 – від групи “Довіра” (1 нардеп утримався, ще 1 не голосував), 19 – від “Голосу”, 20 – від ОПЗЖ (15 – не голосували), 6 позафракційних.
Представники фракцій “Батьківщини”, “Голосу”, “Європейської Солідарності”, групи “Довіра”, ОПЗЖ критикували введення “карантину вихідного дня”, відзначаючи, що він не дасть потрібного ефекту, але вдарить по бізнесу.
Водночас голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія закликав “перейти від політичної дискусії до суто професійної медичної дискусії” і дати Уряду “14 або 20 днів, щоб побачити, чи дає це (карантин вихідного дня, – ред.) результат” .
Арахамія зазначив, що “частковий карантин краще, ніж повний локдаун”.
У підсумку в Раді не знайшлося достатньо голосів для скасування “карантину вихідного дня”.
Постанова зобов’язувала Кабінет Міністрів переглянути своє рішення щодо вказаного карантину “протягом трьох календарних днів” “з метою пом’якшення обмежень щодо заборони у вихідні дні”.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.
- Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, Уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- За словами Дениса Шмигаля, якщо “карантин вихідного дня” не забезпечуватиме “необхідного зменшення кількості соціальних контактів”, то Україна може перетнути позначку в 20 тисяч хворих на COVID-19 щодня “вже через 3 тижні”. Крім того, через місяць можуть закінчитися ліжкомісця в лікарнях.