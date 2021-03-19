У Верховній Раді України сьогодні не вистачило голосів за проєкт закону, який передбачає скасування переходу на "літній" час у нашій країні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4201 в другому читанні проголосували лише 212 нардепів (при 226 мінімально необхідних). Через це документ 226 голосами направили на повторне друге читання.

Ініціатором документа є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Законопроєктом пропонується скасувати в Україні сезонне переведення стрілок годинника (весняне на годину вперед та осіннє на годину назад).

Згідно із документом, єдиним для всієї території України та всіх сезонів пропонується встановити київський час, тобто Всесвітній координований час на Гринвіцькому меридіані плюс дві години (UTC+2). Це наш так званий “зимовий” час, який відповідає географічному часовому поясу.

Якщо законопроєкт все ж ухвалять, то в Україні більше не буде переходу на “літній” час, а постійно залишатиметься нинішній “зимовий” час (UTC+2 за міжнародною шкалою).

Згідно із пояснювальною запискою, документ “покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації”.

“Тому встановлення і закріплення на всій території України без винятку єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Окрім цього, законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до “літнього” та “зимового” часу”, – сказано в записці.

Варто зазначити, що під час засідання нардепи від “Слуги народу” дискутували в чаті з приводу цього законопроєкту: зокрема щодо того, як скасування “літнього” часу позначиться на діяльності в тих чи інших регіонах України.

“Слуги” висували пропозиції, що бюджетні організації можуть розпочинати роботу раніше в тих регіонах, де “не вистачатиме годин світлового дня”.

Як відомо, переведення годинників (перехід на “літній” чи “зимовий” час) відбувається в нашій країні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Переведення годинників відбувається в останню неділю березня на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня на 1 годину назад.

Варто зазначити, що 28 березня (в останню неділю місяця) годинники в нашій країні мають перевести на “літній” час. Якби законопроєкт сьогодні був схвалений і набрав чинності до останньої неділі березня, то Україна не переходила б на “літній” час.