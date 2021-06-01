У Верховній Раді України офіційно оголосили про виключення народного депутата Євгенія Шевченка з фракції "Слуги народу".

Оголошення зачитав перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент #Букв.

“Згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” від 24 травня 2021 року, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції народного депутата Шевченка Євгенія Володимировича”, – оголосив Стефанчук.

Як відомо, наприкінці травня із фракції “Слуги народу” виключили народного депутата Євгенія Шевченка. Відповідне рішення було ухвалено більшістю голосів.

Цьому передувала поїздка Шевченка до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Згодом Євгеній Шевченко підтримав затримання у Мінську колишнього головного редактора опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. На своїй сторінці у Facebook нардеп виклав фото своєї нещодавньої зустрічі з Лукашенком з підписом “Бацька вам, не Янукович!”.