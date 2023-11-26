Депутати оборонного комітету ВР пів року готували законопроєкт, який має внести зміни в процес мобілізації та демобілізації військових. Головні зміни, які можуть статися:

📍збільшення участі представників Обласних військових адміністрацій та Національної поліції у процесі мобілізації. Зокрема, йдеться про вручення повісток військовозобовʼязаним та контролем за прибуттям в ТЦК.

📍наданням уповноваженим особам ТЦК можливості перевіряти у військовозобов‘язаних чоловіків документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи;

📍 скасування “обмеженої придатності”: військовозобов’язаний може бути або придатний до проходження служби, або ні;

📍 скасування відстрочки від проходження служби для осіб, які здобувають другу або третю освіту.

Зареєструвати документ у парламенті мають до кінця цього місяця, а прийняти, принаймні у першому читанні, – до кінця 2023 року.