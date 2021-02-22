Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я та депутат від “Слуги народу” Михайло Радуцький.
Посадовець зазначив, що перший законопроєкт стосується безпосередньої заборони продажу ліків дітям до 14 років. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця продавати ліки буде дозволено лише у разі пред’явлення документа, що підтверджує вік.
Другий законопроєкт передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони. За продаж ліків дітям до 14 років загрожуватиме штраф від 102 до 425 гривень, а за повторне порушення — від 425 до 1190 гривень.
Радуцький наголосив, що за два останні роки в Україні зафіксували 60 спроб дитячих самогубств. Натомість лише з початку 2021 року таких випадків було 25. На думку депутата, нещодавні випадки з отруєнням дітей ліками — це дуже серйозна загроза, яка потребує негайного реагування держави.
Нардеп наголосив, що один з чинників, що підштовхує дітей до спроб самогубства — це деструктивний контент із деяких соцмереж та онлайн-ігор. Щоб запобігти цьому, депутат пропонує вести роз’яснювальну роботу з дітьми, батьками, застосовувати соціальну рекламу та роботу соціальних працівників.
“Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту”, — припускає Радуцький.
Він додав, що заборона продажу ліків дітям є теж необхідною.
“За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було вчинено саме неповнолітніми. Тобто це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду”, — пояснює депутат.
- Соцмережами та центральними телеканалами прогриміла новина про отруєння школярок спазмолітиками у Боярці на Київщині. Тепер така ж ситуація склалася в Умані (Черкащина).