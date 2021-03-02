У Верховній Раді України відсьогодні почали використовувати в залі засідань сенсорну кнопку, що зчитує відбиток пальця нардепів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як зазначив спікер ВР Дмитро Разумков, відкриваючи засідання, використання сенсорної кнопки дасть змогу унеможливити неперсональне голосування народних депутатів (“кнопкодавство”).

За новими правилами голосування у ВР, спочатку натискається сенсорна кнопка, а потім кнопки “за”, “проти”, “утримався”.

Варто зазначити, що поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Відтак, це унеможливлює неперсональне голосування.

Депутати перед засіданням протестували нову систему.

У сесійній залі з використанням сенсорної кнопки сьогодні зареєструвалось 275 народних депутатів.

При цьому дехто з нардепів заявляв, що в них не вийшло з першого разу зареєструватися (зокрема представник ОПЗЖ Нестор Шуфрич).

“Ви відпустили, ну я ж бачу. Далі, коли будете голосувати, це врахується за реєстрацію. Ви не відпускайте, руки повинні бути зайняті”, – зазначив у відповідь Разумков.

Напередодні спікер ВР на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій наголошував, що запровадження нової системи (сенсорної кнопки) знімає щодо прив’язки реєстраційної картки нардепа, оскільки вона унеможливлює одночасне голосування більше ніж з одного робочого місця.

“Це знімає будь-які дискусії щодо кнопкодавства”, – заявив Разумков.

Варто зазначити, що сенсорну систему в українському Парламенті намагалися впровадити не один рік.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради і заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування. Кримінальне провадження тоді було відкрито за заявою першого заступника голови апарату ВР Володимира Слишинського (начебто через те, що впровадження сенсорної кнопки “не відповідає низці статей регламенту”).

Перед початком роботи Верховної Ради цього скликання Руслан Стефанчук анонсував перехід на нову систему голосування “Рада-4”.