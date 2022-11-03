На засіданні 3 листопада Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 8081 про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів.

Про це повідомив глава фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Ухвалений законопроєкт передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки зі збереженням грошового забезпечення.

Військовим хочуть надати змогу оформлювати до десяти календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Депутати мають ще зібратися та проголосувати проєкт закону у другому читанні.