Про це повідомив глава фракції “Голос” Ярослав Железняк.
Ухвалений законопроєкт передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки зі збереженням грошового забезпечення.
Військовим хочуть надати змогу оформлювати до десяти календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Депутати мають ще зібратися та проголосувати проєкт закону у другому читанні.
- У січні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про захист політичних в’язнів (№6104). За проголосували 288 депутатів.
- В Україні добровольців територіальної оборони визначатимуть учасниками бойових дій. Законопроєктом передбачається захист нової категорії осіб.