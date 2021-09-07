Відповідний проєкт постанови № 6001 зареєстровано на сайті Ради сьогодні, 7 вересня.

Ініціатори проєкту пропонують також направити відповідне звернення до Радбезу Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Водночас текст проєкту постанови наразі не оприлюднено.

Його ініціаторами стали народні депутати з фракції “Слуга народу” і групи “За майбутнє” Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Ігор Гузь, Тарас Батенко та Георгій Мазурашу.

Нагадаємо, що 26 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до деяких законів щодо визнання організації терористичною. Документ буде передано до Верховної Ради.

Пропонується внести зміни до абзацу двадцять першого статті 1 закону “Про боротьбу з тероризмом”, визначивши, що організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв’язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників (керівних органів), або кінцевого бенефіціарного власника.