Локдаун на три тижні може призвести до падіння ВВП від 0,5% до 0,7% ВВП, а відновлення економіки до рівня 2019 займе кілька років.

Таку думку в інтерв’ю #Буквам висловив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

“Від половини до 0,7% падіння ВВП. Таке буде падіння, якщо ми на 3 тижні закриємо торгівлю і розваги, якщо буде такий же локдаун, як був цієї весни. Це ми рахували”, — зазначив він.

До кінця поточного року падіння ВВП може бути на рівні 6%.

“Якщо за прогнозом Нацбанку, до кінця 2020 го року падіння буде близько 6%, то потрібно 2-3 роки, щоб вийти на рівень 2019 року”, — додав Гетманцев.

Водночас депутат не зміг повідомити будь-які подробиці про майбутній локдаун.

“Це питання не до Верховної ради, а до Кабміну. Я вважаю, що його (локдаун — ред.) треба запровадити терміново. Я вважаю, що ми не повинні виходити з інтересів тих чи інших соціальних груп, коли ми приймаємо рішення про локдаун. Ми повинні життя рятувати, рішення повинні приймати епідеміологи, а не соцмережі”, — наголосив депутат.