Таку думку в інтерв’ю #Буквам висловив голова податкового комітету Данило Гетманцев.
“Від половини до 0,7% падіння ВВП. Таке буде падіння, якщо ми на 3 тижні закриємо торгівлю і розваги, якщо буде такий же локдаун, як був цієї весни. Це ми рахували”, — зазначив він.
До кінця поточного року падіння ВВП може бути на рівні 6%.
“Якщо за прогнозом Нацбанку, до кінця 2020 го року падіння буде близько 6%, то потрібно 2-3 роки, щоб вийти на рівень 2019 року”, — додав Гетманцев.
Водночас депутат не зміг повідомити будь-які подробиці про майбутній локдаун.
“Це питання не до Верховної ради, а до Кабміну. Я вважаю, що його (локдаун — ред.) треба запровадити терміново. Я вважаю, що ми не повинні виходити з інтересів тих чи інших соціальних груп, коли ми приймаємо рішення про локдаун. Ми повинні життя рятувати, рішення повинні приймати епідеміологи, а не соцмережі”, — наголосив депутат.
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що локдаун (жорсткий карантин) в Україні через ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 у будь-якому разі буде запроваджений. Зараз вирішується питання, коли саме.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що під час консультацій щодо введення локдауну обмеження роботи транспорту не розглядається.
- У “Слузі народу” заявили, що у разі введення повного локдауну в Україні міжнародне авіасполучення не буде припинено, однак деякі обмеження можливі.