У Верховній Раді України збирають підписи на підтримку президентського законопроєкту "про олігархів".

Вказаний факт вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Так, серед нардепів від провладної партії “Слуга народу” поширюють підписний лист “Про підтримку проєкту закону “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Нардепи-“слуги” повинні вказати, чи вони “за” цей документ, або ж “проти” чи планують утриматися.

Судячи з фото, ряд нардепів від “СН” уже підписалися “за” законопроєкт.

Як відомо, Верховна Рада 1 липня проведе позачергове пленарне засідання, на якому планується розглянути низку питань, зокрема і “закон про олігархів”.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради вказаний законопроєкт на початку червня. Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум.

#Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.

На думку Комітету з питань інтеграції України до ЄС, президентський законопроєкт “про олігархів” потребує доопрацювання.