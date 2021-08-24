Про це поінформували в пресслужбі ВР.
Так, о 13:00 розпочнеться урочисте засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України.
У ньому мають взяти участь президент України Володимир Зеленський, народні депутати, почесні гості, іноземні парламентські делегації, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.
Одразу після завершення урочистого засідання розпочнеться ще одне – скликане на вимогу президента Зеленського.
На ньому розглянуть лише одне питання – законопроєкт “Про великий Державний Герб України”. Варто зазначити, що для кінцевого затвердження великого Герба України необхідні 300 голосів нардепів. Проте для першого читання вистачить 226 голосів (мінімально необхідної кількості).
- У липні Верховна Рада включила в порядок денний сесії президентський законопроєкт “Про великий Державний Герб України” (№5712). Відповідний законопроєкт № 5712 наприкінці червня вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.
- Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.
- Восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.
- Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.