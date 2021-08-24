У вівторок, 24 серпня, у Верховній Раді України відбудуться одразу два засідання.

Про це поінформували в пресслужбі ВР.

Так, о 13:00 розпочнеться урочисте засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України.

У ньому мають взяти участь президент України Володимир Зеленський, народні депутати, почесні гості, іноземні парламентські делегації, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.

Одразу після завершення урочистого засідання розпочнеться ще одне – скликане на вимогу президента Зеленського.

На ньому розглянуть лише одне питання – законопроєкт “Про великий Державний Герб України”. Варто зазначити, що для кінцевого затвердження великого Герба України необхідні 300 голосів нардепів. Проте для першого читання вистачить 226 голосів (мінімально необхідної кількості).