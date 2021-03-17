У залі засідань Верховної Ради сьогодні стався конфлікт між нардепами від "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Всьому виною став законопроєкт №2194 та понад 3 тисячі правок до нього, поданих, зокрема, нардепами від ОПЗЖ та “Батьківщини”.

Усе почалося з того, що з парламентської трибуни виступив нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, який заявив, що українці “стали жертвами поправочного терору”. За його словами, з нинішніми темпами Рада розглядатиме поправки до законопроєкту не один тиждень.

“Представники “Батьківщини” та ОПЗЖ знову заблокували роботу парламенту поправочним спамом. Політичні сили, які фактично десятиліттями кришували “сірі” та “чорні” земельні схеми… сьогодні не дають передати місцевим громадам повноваження розпоряджатися 10 млн гектарів державних земель за межами населених пунктів… На остаточне голосування в цілому по цьому проєкту (щодо законопроєкту №2194, – ред.) ми виходимо тільки у травні. Інший важливий законопроєкт про земельні аукціони ми зможемо розглянути лише на початку червня. До цього проєкту теж понад 800 правок надійшло. Колеги, це не називається парламентаризмом. Це повернення до поправочного терору, шантажу та парламентської обструкції”, – зазначив Фролов.

Після цього виступу “право на репліку” попросили фракції “Батьківщини” та ОПЗЖ.

Лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко у відповідь заявила про “шабаш” у ВР “з продавлювання закону про продаж сільськогосподарської землі іноземцям без контролю держави”. За словами Тимошенко, її політсила намагається поправками “залишити за державою Україна право володіти українською сільськогосподарською землею”.

Узяв слово і нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Він вийшов до трибуни і почав свій виступ російською мовою.

“Чуєте, “слуги”! Я рекомендую слово “поправочний тероризм” – особливо члену регламентного комітету, – забути в цьому залі назавжди. Докази – і в суд іди!” – заявив Шуфрич, додавши, що українською мовою члени регламентного комітету його начебто “не чують”.

Як повідомив кореспондент #Букв, після виступів нардеп від ОПЗЖ Олександр Колтунович швидко підійшов до “слуги” Фролова й схопив того за вуха.

Після цього інші нардепи від ОПЗЖ почали заспокоювати Колтуновича. Зокрема, нардеп Шуфрич відтягував колегу вбік від Фролова.

Конфлікт, зрештою, вдалося вирішити.