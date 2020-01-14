Про це свідчить відповідний документ, який зафіксував у народного депутата від фракції “Слуги народу” Андрія Геруса кореспондент #Букв.

В поданні на ім’я спікера Парламенту Дмитра Разумкова зазначено, що пріоритетами діяльності об’єднання стануть:

  • Захист прав людини;
  • Утвердження верховенства права;
  • Зміцнення громадського суспільства;
  • Боротьба з корупцією;
  • Європейська інтеграція України;
  • Захист економічної конкуренції.

На даний момент документ підписали 13 нардепів.

Фото: #Букви

  • Нагадаємо, у Верховній Раді 8-го скликання міжфракційне об’єднання “Єврооптимісти” з’явилося на початку лютого 2015 року, в нього увійшли колишні журналісти, активісти та інші “молоді політики”.