Про це свідчить відповідний документ, який зафіксував у народного депутата від фракції “Слуги народу” Андрія Геруса кореспондент #Букв.

В поданні на ім’я спікера Парламенту Дмитра Разумкова зазначено, що пріоритетами діяльності об’єднання стануть:

Захист прав людини;

Утвердження верховенства права;

Зміцнення громадського суспільства;

Боротьба з корупцією;

Європейська інтеграція України;

Захист економічної конкуренції.

На даний момент документ підписали 13 нардепів.