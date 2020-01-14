Про це свідчить відповідний документ, який зафіксував у народного депутата від фракції “Слуги народу” Андрія Геруса кореспондент #Букв.
В поданні на ім’я спікера Парламенту Дмитра Разумкова зазначено, що пріоритетами діяльності об’єднання стануть:
- Захист прав людини;
- Утвердження верховенства права;
- Зміцнення громадського суспільства;
- Боротьба з корупцією;
- Європейська інтеграція України;
- Захист економічної конкуренції.
На даний момент документ підписали 13 нардепів.
- Нагадаємо, у Верховній Раді 8-го скликання міжфракційне об’єднання “Єврооптимісти” з’явилося на початку лютого 2015 року, в нього увійшли колишні журналісти, активісти та інші “молоді політики”.