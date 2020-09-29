У Верховній Раді України сьогодні вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосується створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі "вагнерівців".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Вперше в історії Верховної Ради ми починаємо слухання за новою процедурою – це розгляд електронної петиції”, – оголосив перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

Як пояснила, виступаючи з трибуни ВР, заступник голови комітету з питань національної безпеки Мар’яна Безугла, комітет підтримав розгляд у залі ВР питання щодо створення ТСК. Тепер з даного питання повинні визначитися нардепи в залі засідань.

“Зараз ми не розглядаємо питання створення ТСК, ми розглядаємо петицію… Ми враховуємо той резонанс, який мала петиція, і слухаємо її в Парламенті”, – уточнила Безугла.

Під час розгляду петиції ряд нардепів наполягали на негайному створенні відповідної ТСК (ухвалити зареєстровану в Раді постанову). Однак сьогодні петиція була заслухана, але питання створення ТСК (проєкт постанови) не розглядалося.

Нардепи від “Європейської Солідарності” під час обговорення звернули увагу, що багато представників “монобільшості” – “Слуги народу” не були присутні в залі засідань під час розгляду петиції по “вагнерівцях”..

Раніше сьогодні співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов у кулуарах Парламенту розповів, що петицію було внесено в залу, попри блокування фракції “Слуги народу”. Таку заяву він зробив за підсумками засідання голів фракцій (скликаного на вимогу фракцій “Голосу” і “ЄС”).

Герасимов зазначив, що постанова про створення ТСК “блокується командою Зеленського в Парламенті”.

“Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до Парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову”, – пояснив Герасимов.

Він наголосив, що згідно з регламентом Верховної Ради, сьогодні цю петицію необхідно було розглянути в залі ВР.

“Це чітка норма, яка прописана в цьому законі, і саме тому “Європейська Солідарність” взяла перерву і попросила керівництво Парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі Парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції “Слуги народу”. Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в Парламенті”, – розповів Герасимов.

Про що петиція

Петиція родичів загиблих на Донбасі військових містить вимогу створити парламентську тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування справи “вагнерівців” (озвучених у ЗМІ фактів, що операція з вивезення в Україну російських найманців, бійців приватної військової компанії “Вагнера” була зірвана).

Петицію 7 вересня зареєстрували члени сімей українців, які загинули в результаті терористичних актів, скоєних на Донбасі російськими найманцями. Автор звернення – вдова Героя України, командира літака АН-30Б, який був збитий російськими найманцями в червні 2014 року, Костянтина Могилка – Віталіна Тарасова.

Автори петиції вимагають справедливості та встановлення істини, а також відповідей на питання: хто винен в тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських військових, уникли покарання, а також хто і чому “злив” інформацію, і таким чином зірвав затримання.

Петиція набрала за 6 днів необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.