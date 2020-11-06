У Верховній Раді України з'явився ще один народний депутат. Сьогодні, 6 листопада, під час пленарного засідання присягу прийняв Андрій Шараскін.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Після того як Шараскін склав присягу, спікер Парламенту Дмитро Разумков оголосив про його входження до складу фракції “Голос”.

Зазначимо, що Шараскін став депутатом Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

Шараскін народився 20 вересня 1977 року в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенко-Карого, є керівником ТОВ “Театральна компанія Андрія Шараскіна”.

З самого початку бойових дій на Донбасі він захищав територіальну цілісність України. Бойову діяльність Шараскін закінчив у січні 2016 року.

Він отримав позивний “Богема”, перебуваючи на чолі однієї з бойових рот “Правого сектора”, а також був одним із “кіборгів” Донецького аеропорту.

У 2016 році Шараскін став заступником командувача “Української добровольчої армії”, займався суспільно-політичними питаннями.

У 2019 році Шараскін став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного форуму “Трансформація України”.

За оборону Донецького аеропорту він ушанований орденом “За мужність” III ступеня, нагороджений медаллю “Учасник антитерористичної операції”, а також отримав нагороду міністра оборони “Знак пошани”.

Андрій Шараскін був одним із тих, хто давав консультації під час зйомок фільму “Кіборги” (стрічка оповідає про українських воїнів-захисників Донецького аеропорту). Він став одним із прототипів образу командира.