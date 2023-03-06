Відповідні законопроєкти №9075 та №9074 отримано Верховною Радою та вже направлено на розгляд комітету.

Головною метою законопроекту №9075 є внесення до законодавства змін, які забезпечать можливість українським студентам іноземних вузів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон, за погодженням з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, або взявши на себе офіційно обов’язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вони не підлягають мобілізації відповідно до норм чинного законодавства (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

У пояснювальній записці зауважили, що прийняття проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” щодо особливостей виїзду за кордон в особливий період студентів та інших громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації”, забезпечить можливість виїжджати в умовах воєнного стану за кордон студентам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації, посприяє додатковим інвестиціям в економіку, зміцненню обороноздатності країни, зниженню рівня соціально-економічної напруги у нашій державі.

Законопроєкт №9074 дозволяє українським спортсменам виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Для цього потрібно буде надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту.

Автори законопроєкту переконані, що є необхідність законодавчими змінами розв’язати непотрібні зайві проблеми, пов’язані із забороною на виїзд за кордон для громадян чоловічої статі. І принагідно показати громадянам, що держава не ставиться до них “як до рабів”, як неодноразово зазначають в публічній площині, акцентуючи на тому, що для свободолюбивого Українського народу обмеження у праві на свободу пересування є критичним і неприпустимим. Тобто запропоновані законодавчі зміни гарантовано дадуть комплексний позитивний ефект.

Водночас громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.

Зауважимо, раніше на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

ДОВІДКА: Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA.net розповів, що вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

Варто зазначити, що Європейська студентська спілка (ESU) спільно з Українською асоціацією студентів (UAS) висловлюють занепокоєння ситуацією, з якою студенти-чоловіки стикаються на українському кордоні протягом минулих кількох тижнів. Валерій Залужний особисто закликав Міноборони зняти будь-які перешкоди для перетину кордону.

Своєю чергою, у ДПС надали роз’яснення щодо правил виїзду, проте є певні обмеження та винятки, а студенти й досі зіштовхуються з бюрократичною невизначеністю на пунктах перетину.